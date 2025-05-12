На территории братской могилы красноармейцев в Кёльне была зафиксирована провокация со стороны украинских и польских граждан. Как сообщила RT активистка Елена, украинцы и поляки разместили свои флаги на территории кладбища, сопровождая это барабанным боем и оскорбительными выкриками в адрес участников акции «Бессмертный полк».