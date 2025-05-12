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Украинцы устроили провокацию на братской могиле советских солдат в Кельне

В Кельне у братской могилы советских солдат украинцы и поляки устроили потасовку.

Источник: Комсомольская правда

На территории братской могилы красноармейцев в Кёльне была зафиксирована провокация со стороны украинских и польских граждан. Как сообщила RT активистка Елена, украинцы и поляки разместили свои флаги на территории кладбища, сопровождая это барабанным боем и оскорбительными выкриками в адрес участников акции «Бессмертный полк».

Когда участники акции попытались убрать польскую и украинскую символику, ситуация переросла в потасовку, сообщила собеседница. Полиции пришлось вмешаться, чтобы предотвратить физическое столкновение.

Активисты русской общины намерены привлечь к ответственности виновных в срыве мемориального мероприятия — личности нарушителей уже установлены и будут переданы в суд.

Ранее в Италии на праздник по случаю Дня Победы почтили память сражавшихся с фашизмом советских партизан.