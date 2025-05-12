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В Берлине начался митинг против правого экстремизма и за запрет партии АдГ

В Берлине проходит массовая демонстрация за запрет партии АдГ.

Источник: Комсомольская правда

В Берлине, у Бранденбургских ворот, проходит митинг против правого экстремизма с требованием запретить партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). По данным организаторов, в акции протеста участвует более 7000 человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новостей.

«Больше нет оправданий, мы требуем немедленного запрета АдГ. Крайне правая партия все ближе подбирается к центру власти», — скандировала выступающая.

Протестная акция под лозунгом «Запретить АдГ сейчас!» была инициирована движениями «Вместе против правых» и «Защищать человеческое достоинство».

В воскресенье жители Германии провели акции протеста в 60 городах страны, выступая против правого экстремизма и требуя запрета партии «Альтернатива для Германии».

В январе 2025 года в немецком Кельне около 20 тыс. человек вышли на акцию протеста против партии АдГ и их планов по ужесточению миграционной политики.