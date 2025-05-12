В Берлине начался митинг против правого экстремизма и за запрет партии АдГ

В Берлине, у Бранденбургских ворот, проходит митинг против правого экстремизма с требованием запретить партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). По данным организаторов, в акции протеста участвует более 7000 человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новостей.