В Берлине начался митинг против правого экстремизма и за запрет партии АдГ

В Берлине, у Бранденбургских ворот, проходит митинг против правого экстремизма с требованием запретить партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). По данным организаторов, в акции протеста участвует более 7000 человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новостей.
«Больше нет оправданий, мы требуем немедленного запрета АдГ. Крайне правая партия все ближе подбирается к центру власти», — скандировала выступающая.
Протестная акция под лозунгом «Запретить АдГ сейчас!» была инициирована движениями «Вместе против правых» и «Защищать человеческое достоинство».
В воскресенье жители Германии провели акции протеста в 60 городах страны, выступая против правого экстремизма и требуя запрета партии «Альтернатива для Германии».
В январе 2025 года в немецком Кельне около 20 тыс. человек вышли на акцию протеста против партии АдГ и их планов по ужесточению миграционной политики.