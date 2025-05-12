Российские космонавты в День Победы провели «Бессмертный полк» на МКС

Космонавты «Роскосмоса», находящиеся на Международной космической станции, провели собственную акцию памяти, приуроченную ко Дню Победы, почтив подвиг своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Как сообщил космонавт Алексей Зубрицкий, участники экипажа устроили символический «Бессмертный полк» прямо на борту МКС: сделали фотографии и записали видео на фоне флага России и Знамени Победы, держа в руках портреты своих дедов, воевавших в годы войны.
Несмотря на то что график работы российских космонавтов на орбите не привязан к земному производственному календарю, 9 мая у них был выходной. Утро началось с просмотра трансляции парада Победы на Красной площади, который стартовал спустя час после пробуждения экипажа — с учётом разницы между московским временем и временем по Гринвичу, по которому живёт МКС.
Оставшуюся часть дня космонавты посвятили отдыху, личным делам и общению с родными. Завершился день просмотром документальной ленты «Июньская полынь», основанной на воспоминаниях восьмилетнего Вити Гладышева о событиях немецкой оккупации в разгар битвы за Москву. Фильм оставил сильное эмоциональное впечатление на экипаж. По словам Зубрицкого, сохранение исторической памяти о героизме поколений, переживших войну, — это нравственный долг, важный для будущего и для сохранения национальной идентичности.
Ранее на российской антарктической станции Восток в честь 80-летия Победы состоялась акция «Бессмертный полк».