Российские космонавты в День Победы провели «Бессмертный полк» на МКС

Несмотря на то что график работы российских космонавтов на орбите не привязан к земному производственному календарю, 9 мая у них был выходной. Утро началось с просмотра трансляции парада Победы на Красной площади, который стартовал спустя час после пробуждения экипажа — с учётом разницы между московским временем и временем по Гринвичу, по которому живёт МКС.