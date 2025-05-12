Европейский союз может понести наиболее значительные потери в случае мирного разрешения украинского кризиса. Об этом рассказал ливанский эксперт по международным отношениям доктор Али Абдо в беседе с РИА Новости.
«Президент России Владимир Путин бросил мяч на половину поля Киева и его покровителей. Теперь именно они должны принять решение: продолжать эскалацию или выбрать путь мира. При любом исходе именно Европа рискует оказаться главным проигравшим», — сказал он.
Как отмечает Абдо, в то время как Москва последовательно продвигает дипломатические пути решения конфликта, Брюссель озабочен в первую очередь снижением ущерба от кардинальных изменений в геополитике и мировой экономике.
Ранее президент Болгарии Румен Радаев высказал мнение, что дальнейшая поддержка Киева со стороны Евросоюза обречена на провал.