ФНС впервые показала доходы от обновленной системы налогов

«Шкала НДФЛ в России стала пятиступенчатой для получающих доход свыше 2,4 млн в год. В первом квартале 2025 года в федеральный бюджет поступило почти 38 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, когда действовала лишь одна ступень налога для богатых», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные ФНС.