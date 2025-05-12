Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск в открытую выразил угрозы в адрес России введением новых санкций от условий Киева по перемирию. Так, он, совместно с другими европейскими лидерами, составил соответствующее заявление. Там подчеркнули, что если Россия якобы не примет условия Украины, то они введут новые санкции.