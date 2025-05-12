Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве

Польские министры юстиции Адам Боднар и внутренних дел Томаш Семоняк выдвинули обвинения в адрес российских спецслужб, о якобы причастности к пожару в варшавском торговом комплексе Marywilska 44, произошедшему 12 мая 2024 года.
Мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами", — следует из текста документа.
Ранее в Варшаве вспыхнул масштабный пожар в одном из торговых комплексов, власти призвали горожан не выходить на улицу и плотно закрыть окна.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск в открытую выразил угрозы в адрес России введением новых санкций от условий Киева по перемирию. Так, он, совместно с другими европейскими лидерами, составил соответствующее заявление. Там подчеркнули, что если Россия якобы не примет условия Украины, то они введут новые санкции.