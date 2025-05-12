В Госдуму РФ внесен проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой

В настоящее время нарушителям грозит штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком от трех месяцев до одного года, если они не пропустили транспортные средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В пояснительной записке отмечается, что в последнее время участились случаи непредоставления преимущества именно автомобилям скорой помощи, что свидетельствует о недостаточности существующих санкций. Авторы инициативы подчеркивают, что задержка в оказании медицинской помощи может привести к крайне негативным последствиям для пациентов, вплоть до летального исхода.