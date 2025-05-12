SCMP: Конфликт на Украине выгоден Китаю для продвижения интересов в Азии

Конфликт на Украине выгоден КНР, потому что боевые действия помогают Пекину активнее продвигать свои интересы в Азии. Об этом написало гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).
— Китай выигрывает стратегически, пока конфликт остается на территории Украины, а его партнер — РФ — не проигрывает. Этот конфликт отвлекает внимание Соединенных Штатов от Индо-Тихоокеанского региона, предоставляя КНР больше возможностей для продвижения своих интересов, — говорится в статье.
Отмечается, что председатель Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву не продемонстрировал признаков пересмотра отношений с Россией, что было бы выгодно западным странам, которые хотят, чтобы Пекин надавил на Москву по поводу переговоров с Украиной.
10 мая Си Цзиньпин завершил официальный визит в РФ, приуроченный к 80-летней годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне, и улетел в Пекин. Он посетил Москву с 7 по 10 мая.
8 мая прошло переговоры Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в расширенном и узком формате.