SCMP: Конфликт на Украине выгоден Китаю для продвижения интересов в Азии

Отмечается, что председатель Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву не продемонстрировал признаков пересмотра отношений с Россией, что было бы выгодно западным странам, которые хотят, чтобы Пекин надавил на Москву по поводу переговоров с Украиной.