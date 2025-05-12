В МГУ заявили о намерении сотрудничать с китайскими СМИ в популяризации науки

Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ — проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Сегодня там обучаются 3,5 тыс. студентов.