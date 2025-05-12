В МГУ заявили о намерении сотрудничать с китайскими СМИ в популяризации науки

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Популяризация науки может стать одним из направлений сотрудничества Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова с Медиакорпорацией Китая и газетой «Жэньминь жибао» в рамках соответствующих соглашений, заключенных в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, слова которого приводит в своем сообщении пресс-служба университета.
«Соглашениями о сотрудничестве с главными медиаструктурами современного Китая мы расширяем наше устойчивое многоформатное партнерство с китайскими товарищами в образовании, науке, культуре. Одним из возможных векторов запланированного сотрудничества вижу популяризацию науки в России и Китае, в том числе в рамках нашего международного фестиваля Nauka 0+ и Открытой недели науки в совместном российско-китайском Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне», — отметил Садовничий.
МГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Медиакорпорацией Китая и меморандум о взаимопонимании и совместном сотрудничестве с газетой «Жэньминь жибао». Церемония подписания документов состоялась в присутствии президента РФ Владимира Путина. Согласно соглашению, заключенному МГУ и Медиакорпорацией Китая, стороны будут сотрудничать в науке, образовании, культуре, а также «содействии обмену знаниями и инициативами, способствующими интенсивному диалогу в сфере подготовки и переподготовки кадров для средств массовой информации».
«Планируется, что влиятельная китайская ежедневная газета, официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая и ведущий университет России также будут тесно сотрудничать в сфере медиакоммуникаций, освещения новостей, организации программ стажировок для выдающихся молодых преподавателей и представителей студенчества Московского университета, молодежного обмена», — говорится в сообщении.
Представители России и Китая подписали 26 межправительственных и межведомственных документов по итогам прошедших 8 мая переговоров в Кремле.
МГУ-ППИ и фестиваль науки.
Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ — проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Сегодня там обучаются 3,5 тыс. студентов.
Открытая неделя Nauka 0+ — часть одноименного международного фестиваля, который организуется с 2006 года по инициативе ректора МГУ на более чем 500 площадках в России и за рубежом. В Китае фестиваль проводят Минобрнауки России, МГУ при поддержке РАН, научно-образовательных организаций и корпораций. С китайской стороны организаторами выступают МГУ-ППИ и правительство Шэньчжэня.