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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Китае

Вблизи города Шигадзе произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 12 мая сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая. Магнитуда природного катаклизма составила 5,6. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что землетрясение произошло вблизи города Шигадзе. Его население составляет приблизительно 80 тысяч человек.

В центре также проинформировали об очаге. Он залегал на глубине 10 километров. Данных о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Днем 11 мая сейсмологи также зарегистрировали подземные толчки вблизи побережья Северных Курил. Мощность землетрясения составила 4,5. Угроза цунами отсутствовала. О пострадавших не сообщалось.