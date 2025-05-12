Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Китае

В ночь на 12 мая сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая. Магнитуда природного катаклизма составила 5,6. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Отмечается, что землетрясение произошло вблизи города Шигадзе. Его население составляет приблизительно 80 тысяч человек.
В центре также проинформировали об очаге. Он залегал на глубине 10 километров. Данных о пострадавших и последствиях на земле не поступало.
Днем 11 мая сейсмологи также зарегистрировали подземные толчки вблизи побережья Северных Курил. Мощность землетрясения составила 4,5. Угроза цунами отсутствовала. О пострадавших не сообщалось.