На сайте Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины сообщается о новой российской крылатой ракете. На это обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».
В украинском ведомстве назвали новинку «S8000 “Бандероль”. По утверждению разведслужб Украины, изделие способно развивать скорость до 580 километров в час и преодолевать расстояние до 500 километров.
Также ракета якобы оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом в 150 килограммов. Ее можно запускать с БПЛА «Орион», а в дальнейшем — с вертолетов Ми-28Н, сказано в публикации.
Соединенные Штаты одобрили передачу ФРГ Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS. По информации журналистов, большая часть критически важного для Киева оружия создается Вашингтоном и не может быть экспортировано другой страной без соответствующего разрешения, которое теперь и получил Берлин.
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что российский комплекс «Орешник» — это передовое оружие, способное содрогнуть весь мир. Об этом он сообщил на встрече со студентами Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева 10 мая.