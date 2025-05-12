ГУР Украины заявило о новой российской крылатой ракете «Бандероль»

Соединенные Штаты одобрили передачу ФРГ Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS. По информации журналистов, большая часть критически важного для Киева оружия создается Вашингтоном и не может быть экспортировано другой страной без соответствующего разрешения, которое теперь и получил Берлин.