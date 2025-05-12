«Самый ценный подарок»: на Западе сообщили, что Катар подготовил Трампу дорогостоящий презент

Готовящийся к отправке самолет оценивается в 400 миллионов долларов. Боинг передадут, как утверждается в материале, во время ближневосточного турне Дональда Трампа. Сообщается, что самолет представляет собой «летучий дворец». Он предназначен лично для Дональда Трампа, а позже, по истечению его полномочий, борт передадут в фонд президентской библиотеки американского лидера.