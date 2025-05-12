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«Самый ценный подарок»: на Западе сообщили, что Катар подготовил Трампу дорогостоящий презент

ABC узнал о подарке за $400 млн от королевской семьи Катара для Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Королевская семья Катара планирует сделать американской администрации во главе с Дональдом Трампом щедрый презент. Вашингтон примет дорогостоящий самолет Boeing 747−8. Подарок передадут уже на этой неделе, уведомил телеканал ABC News.

Готовящийся к отправке самолет оценивается в 400 миллионов долларов. Боинг передадут, как утверждается в материале, во время ближневосточного турне Дональда Трампа. Сообщается, что самолет представляет собой «летучий дворец». Он предназначен лично для Дональда Трампа, а позже, по истечению его полномочий, борт передадут в фонд президентской библиотеки американского лидера.

«Возможно, это будет самый ценный подарок, когда-либо сделанный Соединенным Штатам иностранным правительством», — уточняется в статье.

Сам Дональд Трамп, тем временем, признался, что не может спокойно спать по ночам. По его словам, всему виной мысли об урегулировании конфликтов на Украине и в секторе Газа.