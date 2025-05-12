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Иерей: добровольцев и казаков на СВО окормляют более 20 священников

Он отметил, что казаки — воцерковленный народ, а добровольцы — более мотивированные.

Источник: Аргументы и факты

Иерей Владислав Сулейманов, помощник главного священника в зоне специальной военной операции протоиерея Дмитрия Василенкова, сообщил, что численности священнослужителей, окормляющих бойцов на передовой, недостаточно.

В настоящее время в зоне СВО духовную поддержку оказывают чуть более 20 священников, в то время как добровольческих подразделений насчитывается более сорока. По словам священнослужителя, этого явно недостаточно, особенно с учётом духовных потребностей бойцов.

Сулейманов отметил, что он лично работает преимущественно с добровольцами и представителями казачества. Он также стал первым священником, который прошёл в составе парадного расчёта Терского казачьего войска на Параде Победы 9 мая на Красной площади.

По его словам, казаки являются глубоко воцерковлённым сообществом, а добровольцы часто отличаются высокой внутренней мотивацией. Более того, как подчеркнул иерей, среди добровольцев встречаются бойцы с богословским образованием, что придаёт особое значение их духовной жизни на передовой.

Ранее клирик Дубинин рассказал, как ВСУ специально атакуют священников в зоне СВО.