Традиционный фестиваль в США закончился серией инцидентов: детали о взрыве пропана и пострадавших

В американском штате Мэриленд состоялся ежегодный филиппинский фестиваль. На этот раз мероприятие закончилось рядом неудач. Во время фестиваля взорвался пропан, пострадал один из участников, пишет Fox News.
Однако основным ЧП стал наезд женщины на толпу участников. Кай Деберри-Бостик нарушила правила ПДД. Женщина спешила на работу в Вирджинию, однако выставленные ограждения помешали ей быстро проехать. В результате водительница решила двинуться по собравшейся толпе.
«Благодаря быстрому реагированию ни один из посетителей фестиваля не пострадал. Однако во время инцидента один из наших офицеров получил незначительные травмы», — сказано в статье.
Происшествия настигли и Китай. В ночь на 12 мая сейсмологи обнаружили очаг землетрясения вблизи города Шигадзе. Магнитуда толчков составила 5,6.