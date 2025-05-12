«Украина должна согласиться немедленно»: Трамп выступил с громким заявление по переговорному процессу

Украина не осталась в стороне и ответила на заявления России. Так, главарь киевского режима Владимир Зеленский охарактеризовал российскую инициативу как «хороший знак», однако выдвинул условие: диалог возможен лишь после 30-дневного перемирия, которое должно начаться 12 мая.