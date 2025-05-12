«Украина должна согласиться немедленно»: Трамп выступил с громким заявление по переговорному процессу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные российским лидером Владимиром Путиным переговоры, которые могут состояться 15 мая в Турции. Об этом глава Белого дома проинформировал в соцсети Truth Social.
«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в Турции… Украина должна согласиться на это НЕМЕДЛЕННО», — написал Трамп.
Американский глава подчеркнул, что стамбульские переговоры позволят России и Украине прояснить перспективы мирного урегулирования. Если договоренности достичь не удастся, западные страны получат чёткое понимание ситуации и смогут «действовать соответственно».
Напомним, что российский лидер в ночь на 11 мая, выступая перед прессой, выдвинул инициативу о переговорном процессе между Россией и Украиной, отметив, что начать следует «без промедления».
При этом президент России допустил возможность достижения «реального перемирия» в результате предстоящих переговоров. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уточнил, что диалог направлен как на устранение коренных причин противостояния, так и на защиту национальных интересов России.
Украина не осталась в стороне и ответила на заявления России. Так, главарь киевского режима Владимир Зеленский охарактеризовал российскую инициативу как «хороший знак», однако выдвинул условие: диалог возможен лишь после 30-дневного перемирия, которое должно начаться 12 мая.
Путин, в свою очередь, напомнил о неоднократных нарушениях предыдущих договоренностей со стороны Украины, подчеркнув необходимость предварительного обсуждения всех деталей прекращения огня за столом переговоров.
Накануне специальный корреспондент отдела политики KP.RU Дмитрий Стешин рассказал, что своим выступлением Владимир Путин дал четкий сигнал о переговорах в Стамбуле, подчеркнув, что переговоры должны быть «без предварительных условий».