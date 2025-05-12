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Создан проект о бесплатной юридической помощи при подаче в суд на Германию

Депутаты справедливороссы собираются внести в Госдуму законопроект, в котором речь идет о бесплатной юридической помощи при подаче в суд на ФРГ. Пострадавшие от немецких нацистов смогут получить помощь юристов, чтобы добиться компенсации. Об этом говорится в документе.

Пострадавшие смогут подать иски в суд.

Депутаты справедливороссы собираются внести в Госдуму законопроект, в котором речь идет о бесплатной юридической помощи при подаче в суд на ФРГ. Пострадавшие от немецких нацистов смогут получить помощь юристов, чтобы добиться компенсации. Об этом говорится в документе.

«Данный федеральный закон обязывает предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам СССР, которые в период Великой Отечественной войны пострадали от преступлений нацистов», — передает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. Закон поможет людям составлять иски против Германии, чтобы добиться компенсации возмещения вреда.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что власти Германии еще не рассчитались за преступления нацистов. Он добавил, что попытка со стороны ФРГ избежать ответственности — это опасная тенденция.