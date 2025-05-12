Создан проект о бесплатной юридической помощи при подаче в суд на Германию

Депутаты справедливороссы собираются внести в Госдуму законопроект, в котором речь идет о бесплатной юридической помощи при подаче в суд на ФРГ. Пострадавшие от немецких нацистов смогут получить помощь юристов, чтобы добиться компенсации. Об этом говорится в документе.