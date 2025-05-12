Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 мая 2025

В регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18−23 м/с. После захода солнца столбик термометра опустится до +3…+8, при прояснении +1…-4, днем +9…+14, при облачной погоде +2..+7. Вот что обещает погода в Иркутске 12 мая 2025.