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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 мая 2025

Дождь и +14 градусов ожидается в Иркутске 12 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 12 мая 2025 обещает быть облачной, днем пройдет небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью похолодает до +6…+8. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

Погода в Иркутске 12 мая 2025.

— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в центральных, южных, верхнеленских районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья кратковременные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

В регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18−23 м/с. После захода солнца столбик термометра опустится до +3…+8, при прояснении +1…-4, днем +9…+14, при облачной погоде +2..+7. Вот что обещает погода в Иркутске 12 мая 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске задержали участника нелегальной гонки, насмерть сбившего девушку.