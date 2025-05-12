Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 мая 2025

Погода в Иркутске 12 мая 2025 обещает быть облачной, днем пройдет небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью похолодает до +6…+8. Ветер северо-западный 7−12 м/с.
Погода в Иркутске 12 мая 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в центральных, южных, верхнеленских районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья кратковременные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18−23 м/с. После захода солнца столбик термометра опустится до +3…+8, при прояснении +1…-4, днем +9…+14, при облачной погоде +2..+7. Вот что обещает погода в Иркутске 12 мая 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске задержали участника нелегальной гонки, насмерть сбившего девушку.