МГУ планирует начать сотрудничать с китайскими СМИ

Визит Си Цзиньпина проходил с 7 по 10 мая. 8 мая в Москве он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи стороны подписали пакет соглашений межгосударственного и межведомственного уровня. Также были утверждены два совместных заявления: одно — о дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнерства между РФ и КНР, другое — о поддержании глобальной стратегической стабильности.