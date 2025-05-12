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ВСУ используют заключенных в качестве заградотрядов в Сумской области

Командование украинскими войсками использует бывших заключенных, которые завербованы в 225-й отдельный штурмовой полк, в качестве заградотрядов для других подразделений, действующих в приграничных районах Сумской области. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Командование украинскими войсками использует бывших заключенных, которые завербованы в 225-й отдельный штурмовой полк, в качестве заградотрядов для других подразделений, действующих в приграничных районах Сумской области. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

— Такие заградотряды стоят за соединениями 425-го штурмового полка, который из-за высоких потерь пополняют бойцами скандально известной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Из любопытного: родные и близкие ВСУшников рассказали, что 425-й полк командование использует исключительно на переднем крае, а за ним находятся подразделения 225-го полка, — сказано в публикации.

Речь в данном случае, как предположили военкоры, идет об отрядах из бывших заключенных в 225-м полку, которые «традиционно используются в качестве пресловутых заградотрядов».

Также сообщается, что во время боев за Покровск бригада понесла значительные потери, а часть выживших военных перевели в 425-й полк для участия в очередной провокации на границе с Курской областью.

4 мая сообщалось, что бойцы 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины впервые вступили в прямой бой с украинскими же заградотрядами на Сумском направлении.