«Ведомости»: девять тысяч мигрантов получат гранты на учебу в России

В 2025 году гранты получат 2000 иностранцев, в 2026 — 3000, в 2027 — 4000, а с 2028 года — 5000 ежегодно. Сейчас в России учатся более 395 тысяч иностранных студентов, около 10% из них остаются работать в стране. К 2030 году планируется увеличить их число до 500 тысяч.