«Ведомости»: девять тысяч мигрантов получат гранты на учебу в России

Грантовая поддержка увеличит количество иностранных студентов в российских вузах.
Более 9 тысяч иностранных граждан смогут получить гранты на обучение в российских вузах в течение ближайших трех лет, следует из проекта положения, разработанного Минобрнауки. Данная мера направлена на увеличение числа иностранных студентов в России.
«С 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства, желающие учиться в вузах России, смогут рассчитывать на грантовую поддержку. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады ассоциации “Глобальные университеты” смогут поступить в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру российских вузов без вступительных испытаний и будут учиться на очном отделении за счет средств федерального бюджета», — говорится в документах. Их цитирует издание «Ведомости».
Грант покроет транспортные расходы на дорогу в РФ и обратно, ежемесячную стипендию (размер устанавливает Минобрнауки), полис добровольного медицинского страхования и компенсацию оплаты за проживание (не выше стоимости общежития). Выплаты зависят от успеваемости — при наличии задолженностей или оценок «удовлетворительно» стипендия не начисляется.
Грант прекращают, если студент отчисляется или переходит на другую форму обучения, а также приостанавливают на время академического отпуска. При этом получение российского гражданства не лишает права на выплаты до окончания учебы.
В 2025 году гранты получат 2000 иностранцев, в 2026 — 3000, в 2027 — 4000, а с 2028 года — 5000 ежегодно. Сейчас в России учатся более 395 тысяч иностранных студентов, около 10% из них остаются работать в стране. К 2030 году планируется увеличить их число до 500 тысяч.