Трамп объявил о самом важном указе в истории США: что случится с медикаментами

«С нашей страной, наконец, будут обращаться справедливо, и расходы на здравоохранение наших граждан будут сокращены на цифры, о которых раньше и не думали. Кроме того, вдобавок ко всему прочему, Соединенные Штаты сэкономят триллионы долларов», — заключил Дональд Трамп.