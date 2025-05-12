Трамп объявил о самом важном указе в истории США: что случится с медикаментами

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети о подписании «одного из самых важных указов в истории Соединенных Штатов». По его словам, решение позволит жителям приобретать медикаменты по низким ценам. При этом в других странах лекарства будут стоить дороже.
Дональд Трамп поразмышлял над завышенными ценами на медикаменты в США. Хозяин Белого дома заявил, что вскоре всё изменится: препараты «почти немедленно» станут стоить на 30−80% дешевле. Американский лидер планирует издать указ, позволяющий сделать цены на фармацевтические продукты самыми низкими.
«С нашей страной, наконец, будут обращаться справедливо, и расходы на здравоохранение наших граждан будут сокращены на цифры, о которых раньше и не думали. Кроме того, вдобавок ко всему прочему, Соединенные Штаты сэкономят триллионы долларов», — заключил Дональд Трамп.
Он также сообщил, что в мире наступает важнейшая неделя. Таким образом Дональд Трамп отреагировал на возможные переговоры России и Украины. Он считает, что это событие будет значимо для обеих сторон.