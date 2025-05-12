Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будущие мигранты в Великобритании должны будут «заслужить право» на постоянное проживание. Это заявление прозвучало на фоне представления партией радикальных реформ, призванных: политикой члена Парламента Британии Найджела Фаража и его партии «Реформировать Соединенное Королевство». Об этом сообщает местное издание The Independent.
Стармер подчеркнул необходимость выполнения мигрантами интеграционных обязательств, включая обязательное изучение английского языка. Эти меры, по заявлениям правительства, станут частью экономически мотивированных реформ.
При этом британский премьер объявил о кардинальном разрыве с прежней миграционной политикой, представив пакет жестких реформ: срок ожидания для подачи на ПМЖ увеличивается с 5 до 10 лет, вводится полный запрет на привлечение иностранных работников в сферу ухода, а также новое требование для взрослых иждивенцев — обязательное подтверждение базового знания английского языка.
Накануне британский политик и руководитель партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал политику Стармера в отношении России. Так, эксперт напомнил: «Россия нам не враг».