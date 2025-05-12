В Британии вводят новые ограничения по миграционной политике

При этом британский премьер объявил о кардинальном разрыве с прежней миграционной политикой, представив пакет жестких реформ: срок ожидания для подачи на ПМЖ увеличивается с 5 до 10 лет, вводится полный запрет на привлечение иностранных работников в сферу ухода, а также новое требование для взрослых иждивенцев — обязательное подтверждение базового знания английского языка.