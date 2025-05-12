Юрист предупредила о рисках слишком высокого кешбэка

Эксперт отметила, что аферисты обычно действуют через telegram-каналы, где предлагают подписаться, перейти по подозрительной ссылке и ввести персональные данные, включая номер телефона и код из СМС. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунтам на портале Госуслуг, банковским сервисам и другой личной информации граждан. Гусятникова порекомендовала россиянам не доверять обещаниям о «легких» деньгах и всегда перепроверять источник информации перед тем, как участвовать в каких-либо акциях или программах кешбэка.