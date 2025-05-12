Юрист предупредила о рисках слишком высокого кешбэка

Высокий кешбэк может обернуться проблемами.
Многие россияне, желая заработать на кешбэке, становятся жертвами мошенников, которые используют популярность банковских бонусных программ для обмана граждан. Об этом рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, кешбэк — это лишь небольшая компенсация собственных расходов, а не способ обогащения.
«Это небольшая компенсация затраченной вами суммы. Чтобы получить кешбэк, надо потратить свои деньги, чем больше размер выгоды, тем большую сумму вы должны потратить», — сказала Гусятникова агентству «Прайм».
Она подчеркнула, что предложения о сверхвыгодном кешбэке часто исходят от мошенников. Они создают видимость сотрудничества с известными брендами и обещают возврат до 90% потраченных средств.
Эксперт отметила, что аферисты обычно действуют через telegram-каналы, где предлагают подписаться, перейти по подозрительной ссылке и ввести персональные данные, включая номер телефона и код из СМС. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунтам на портале Госуслуг, банковским сервисам и другой личной информации граждан. Гусятникова порекомендовала россиянам не доверять обещаниям о «легких» деньгах и всегда перепроверять источник информации перед тем, как участвовать в каких-либо акциях или программах кешбэка.