Трамп отправится в зарубежное турне по Ближнему Востоку с 13 по 16 мая

Накануне Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры, которые могут состояться 15 мая в Турции. При это американист Геворг Мирзаян считает, что между Трампом и Путиным может сложиться договоренность о постепенном выводе США из миротворческих инициатив.