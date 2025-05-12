Трамп отправится в зарубежное турне по Ближнему Востоку с 13 по 16 мая

Президент США Дональд Трамп с 13 по 16 мая совершит рабочий визит по странам Ближнего Востока, в рамках которого запланированы официальные встречи в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
За исключением краткого визита в Рим на похороны Папы Франциска в конце апреля, предстоящая поездка станет первым масштабным зарубежным туром Трампа после инаугурации 20 января, примечательно, что Саудовская Аравия, как и во время его первого президентского срока, вновь становится первой страной официального визита нового мандата.
Накануне Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры, которые могут состояться 15 мая в Турции. При это американист Геворг Мирзаян считает, что между Трампом и Путиным может сложиться договоренность о постепенном выводе США из миротворческих инициатив.