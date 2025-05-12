Ветеран пообщался с Путиным после Парада Победы и рассмешил президента

Российский лидер Владимир Путин традиционно выступил с речью перед началом парада Победы на Красной площади. На трибунах в этом году присутствовали мировые лидеры, семьи героев войны и ветераны. Владимир Путин назвал участников Великой Отечественной войны примером для всей России. После Парада к главе государства подошел один из ветеранов Иван Жучков. Он не только пообщался с российским лидером, но и рассмешил его в ходе диалога. Об этом Иван Жучков рассказал журналисту Павлу Зарубину.