Ветеран пообщался с Путиным после Парада Победы и рассмешил президента

Российский лидер Владимир Путин традиционно выступил с речью перед началом парада Победы на Красной площади. На трибунах в этом году присутствовали мировые лидеры, семьи героев войны и ветераны. Владимир Путин назвал участников Великой Отечественной войны примером для всей России. После Парада к главе государства подошел один из ветеранов Иван Жучков. Он не только пообщался с российским лидером, но и рассмешил его в ходе диалога. Об этом Иван Жучков рассказал журналисту Павлу Зарубину.
Он сообщил, что Владимир Путин поинтересовался здоровьем ветерана. Иван Жучков ответил президенту страны в шуточной форме. Владимир Путин оценил такой подход.
«Глава государства спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: “Здоровья, как и денег, много не бывает”. Он засмеялся», — поделился ветеран.
В ходе торжественной речи Владимир Путин подчеркнул, что россияне будут и дальше ориентироваться на героизм участников Великой Отечественной войны. Он также добавил, что жители страны должны смотреть на преданность Родине и готовность отстаивать интересы государства, подобно ветеранам.
Помимо Ивана Жучкова, на мероприятии в честь Дня Победы присутствовал Евгений Знаменский. Он прошел все ужасы войны. Ветерану исполнилось 99 лет. Его дочь Людмила рассказала об эмоциях Евгения Знаменского от праздника. По ее словам, ветеран был счастлив оказаться на трибуне 9 мая. Его поразили вежливость и забота окружающих, в том числе волонтеров. Наиболее запоминающимся моментом для ветерана, уточнила Людмила, стал разговор с Владимиром Путиным. Глава государства поинтересовался местом службы. Кроме того, Владимир Путин спросил, какую надпись Евгений Знаменский оставил на стене Рейхстага.
На Парад также приглашенным гостем прибыл ветеран Иван Мартынушкин. Он стал одним из первых советских солдат, вошедших в «Освенцим». Ветеран родился в 1924 году. Иван Мартынушкин был дважды ранен во время войны. Он помогал армии освобождать Украину, Польшу и Чехословакию. После войны Герой продолжил служить Родине. Он работал над созданием ядерного щита и участвовал в испытаниях водородной и атомной бомб.