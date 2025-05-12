«Коммерсант»: укравшие у армии России 23 млн сын и мать ушли от тюрьмы

«Бывшие заместители гендиректора оборонного АО “Аэроэлектромаш”, мать и сын Светлана Бука и Игорь Бука, были признаны виновными в том, что 23 млн рублей потратили не по назначению. Однако реального наказания оба избежали: мать Бука в связи с истечением срока давности уголовного преследования, ее сын получил условный срок», — передает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.