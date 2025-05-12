«Коммерсант»: укравшие у армии России 23 млн сын и мать ушли от тюрьмы

Фигуранты дела получили приговор суда.
В Москве суд рассмотрел дело бывших менеджеров оборонного предприятия «Аэроэлектромаш» — Светланы и Игоря Бука (мать и сын), которые обвинялись в мошенничестве. Они потратили деньги не по назначению, когда выполняли заказ для армии. Оба избежали реального срока. Об этом говорится в судебных документах.
«Бывшие заместители гендиректора оборонного АО “Аэроэлектромаш”, мать и сын Светлана Бука и Игорь Бука, были признаны виновными в том, что 23 млн рублей потратили не по назначению. Однако реального наказания оба избежали: мать Бука в связи с истечением срока давности уголовного преследования, ее сын получил условный срок», — передает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.
По данным издания, речь идет о факте мошенничества с гособоронзаказом в 2014 году. Суд назначил Игорю Буке два года и девять месяцев условно. Мать и сын должны также компенсировать материальный ущерб АО «Аэроэлектромаш» в сумме 23 млн рублей, отмечается в решении.
Ранее гендиректора российского подразделения международной компании Chiron Group обвинили в хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) при поставке ей станка за 83,7 миллиона рублей. Менеджера отправили под домашний арест.