Вильфанд предупредил о ночных заморозках в пяти округах РФ

По его словам, в Новосибирской, Омской и Томской областях температура будет колебаться в пределах 15−18 градусов тепла. Однако в Красноярском крае и Хакасии температура резко снизится на 8−10 градусов, и днем ожидается всего 7−12 градусов. С понедельника в этих регионах ночные температуры могут опуститься до 0−5 градусов, а в некоторых местах возможны заморозки до минус 2 градусов.