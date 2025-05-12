Вильфанд предупредил о ночных заморозках в пяти округах РФ

В ближайшие ночи на территориях Сибирского, Центрального, Южного, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России ожидаются заморозки с температурами от 0 до минус 5 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в Новосибирской, Омской и Томской областях температура будет колебаться в пределах 15−18 градусов тепла. Однако в Красноярском крае и Хакасии температура резко снизится на 8−10 градусов, и днем ожидается всего 7−12 градусов. С понедельника в этих регионах ночные температуры могут опуститься до 0−5 градусов, а в некоторых местах возможны заморозки до минус 2 градусов.
Вильфанд также отметил, что в Московской, Смоленской, Тверской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Нижегородской, Кировской и Свердловской областях заморозки могут достигать минус 2−5 градусов. Эти холодные температуры затронут даже южные районы, включая степные области Крыма с ночными заморозками до минус 2 градусов. Заморозки также прогнозируются до вторника в Калининградской, Тамбовской, Липецкой, Костромской, Курской и Тульской областях — от минус 1 до минус 2 градусов.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что дождливая погода сохранится в Москве и области до 13 мая.