Одна полоса будет недоступна для движения на участках Кронштадтского бульвара с 13 мая до 18 июля

Как отмечается, ограничения введут на участке Кронштадтский бул. в районе д. 19, корп. 2 с 13 мая до 20 мая в период с 1:30 до 5:30, одна полоса будет частично закрыта для движения. На участке пересечения Кронштадтского бул. и местного проезда в районе д. 27 по Кронштадтскому бул. с 21 мая до 18 июля круглосуточно.