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Одна полоса будет недоступна для движения на участках Кронштадтского бульвара с 13 мая до 18 июля

Одна полоса будет недоступна для движения на участках Кронштадтского бульвара с 13 мая до 18 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 13 мая до 18 июля в зависимости от времени на участках Кронштадтского бульвара будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», — говорится в материале.

Как отмечается, ограничения введут на участке Кронштадтский бул. в районе д. 19, корп. 2 с 13 мая до 20 мая в период с 1:30 до 5:30, одна полоса будет частично закрыта для движения. На участке пересечения Кронштадтского бул. и местного проезда в районе д. 27 по Кронштадтскому бул. с 21 мая до 18 июля круглосуточно.

Помимо этого, на участке Кронштадтский бул. в районе д. 27 с 28 мая до 18 июля круглосуточно, одна полоса будет закрыта для движения, обустроены временные уширения.