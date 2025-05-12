Одна полоса будет недоступна для движения на участках Кронштадтского бульвара с 13 мая до 18 июля

«В период с 13 мая до 18 июля в зависимости от времени на участках Кронштадтского бульвара будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», — говорится в материале.
Как отмечается, ограничения введут на участке Кронштадтский бул. в районе д. 19, корп. 2 с 13 мая до 20 мая в период с 1:30 до 5:30, одна полоса будет частично закрыта для движения. На участке пересечения Кронштадтского бул. и местного проезда в районе д. 27 по Кронштадтскому бул. с 21 мая до 18 июля круглосуточно.
Помимо этого, на участке Кронштадтский бул. в районе д. 27 с 28 мая до 18 июля круглосуточно, одна полоса будет закрыта для движения, обустроены временные уширения.