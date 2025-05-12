Экономист Сафонов предложил ввести налоги для «богатых бездельников» в России

«Для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и “профессиональных бездельников” на иждивении можно было бы ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Поскольку они пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну», — заявил Сафонов, его слова приводит РБК.