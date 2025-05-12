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Экономист Сафонов предложил ввести налоги для «богатых бездельников» в России

Введение фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для неработающих обеспеченных граждан предложили рассмотреть в России. С такой инициативой выступил профессор Финансового университета при правительстве страны Александр Сафонов.

Россиян хотят обложить еще одним налогом.

Введение фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для неработающих обеспеченных граждан предложили рассмотреть в России. С такой инициативой выступил профессор Финансового университета при правительстве страны Александр Сафонов.

«Для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и “профессиональных бездельников” на иждивении можно было бы ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Поскольку они пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну», — заявил Сафонов, его слова приводит РБК.

Экономист пояснил, что под определение «профессиональных бездельников» попадают домохозяйки, рантье и дети богатых родителей, которые, несмотря на отсутствие официального трудоустройства, продолжают пользоваться государственными услугами. По мнению Сафонова, подобная мера позволит увеличить поступления в государственный бюджет и обеспечить справедливое участие всех граждан в финансировании социальных благ.

Ранее стало известно, что правительство России разработало новый план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025−2027 годы. Документ, согласованный Минтрудом и одобренный трехсторонней комиссией при вице-премьере Татьяне Голиковой, включает 18 мер. В частности, планируется усилить сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста, а также повысить контроль за незаконным наймом и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми соглашениями.