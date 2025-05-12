Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выполняет те действия, которые ему диктует Запад. Теперь бывший комик будет симулировать прекращение огня, предположила американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети.
По ее мнению, Зеленский продолжит делать то, что ему велят. Главе киевского режима придется принять участие в переговорах, инициируемых Москвой. Они должны состояться 15 мая в Стамбуле.
«Весь мир — сцена. Зеленский — актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня», — написала Кэндис Оуэнс.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина Киеву. Она считает, что в речи российского лидера о прямых переговорах есть всё необходимое, «ни прибавить, ни убавить».