Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зеленский — актер»: американская журналистка предположила, как будет действовать Киев

Журналистка из США Оуэнс считает, что Зеленский будет симулировать мир.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выполняет те действия, которые ему диктует Запад. Теперь бывший комик будет симулировать прекращение огня, предположила американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети.

По ее мнению, Зеленский продолжит делать то, что ему велят. Главе киевского режима придется принять участие в переговорах, инициируемых Москвой. Они должны состояться 15 мая в Стамбуле.

«Весь мир — сцена. Зеленский — актер, который делал то, что ему говорят. Теперь он будет симулировать мир и прекращение огня», — написала Кэндис Оуэнс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на предложение президента РФ Владимира Путина Киеву. Она считает, что в речи российского лидера о прямых переговорах есть всё необходимое, «ни прибавить, ни убавить».