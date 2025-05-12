Директор Санина: следующие длинные выходные ждут россиян уже в июне

Ранее URA.RU рассказывало, как россияне могут увеличить длительность своего отпуска. Так, если сотрудник заболевает во время ежегодного отпуска, работодатель обязан компенсировать совпавшие с этим периодом дни отпуска, рассказала Ольга Борисова, руководитель отдела кадров компании «РосКо — Консалтинг и аудит». В ряде случаев, например, при привлечении работника к военным сборам или участии в проведении избирательных кампаний, предоставляются дополнительные дни отдыха. О любых изменениях в графике отпуска необходимо заранее извещать работодателя, а при необходимости подтверждать уважительные причины документами, подчеркнула Борисова. Это позволяет перенести отпускные дни без утраты права на отдых.