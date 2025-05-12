СК проверит гражданство родителей детей, топтавших георгиевскую ленту в Обнинске

Следственный комитет России проверит законность получения гражданства РФ родителей, чьи дети осквернили георгиевскую ленту в городе Обнинск Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственными органами в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Отмечается, что несовершеннолетние из Обнинска, чьи родители недавно стали гражданами РФ, растоптали один из символов Великой Победы — георгиевскую ленту, которая была установлена на доме в городе в виде флага.
Глава СК России Александр Бастрыкин также поручил руководителю ведомства по Калужской области доложить о результатах проверки в рамках дела.