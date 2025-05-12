Студенческий коворкинг из Иркутской области признан одним из лучших в России

Иркутская область может гордиться еще одной победой на федеральном уровне. По итогам народного голосования в рамках всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края» многофункциональное пространство «Коворкинг ППОС ИГУ» вошло в десятку лидеров номинации «Пространства развития». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.