Студенческий коворкинг из Иркутской области признан одним из лучших в России

Иркутская область может гордиться еще одной победой на федеральном уровне. По итогам народного голосования в рамках всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края» многофункциональное пространство «Коворкинг ППОС ИГУ» вошло в десятку лидеров номинации «Пространства развития». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Всего от региона было заявлено семь локаций, но именно студенческая площадка Иркутского государственного университета получила наибольшую поддержку жителей. Особенность этого пространства — в его создании самими студентами.
— Это тот случай, когда молодежные инициативы не просто остаются желанием, а реализуются в полном объеме. Отрадно, что эта инициатива поддержана региональным грантом губернатора в сфере молодежной политики, — отметила министр по молодежной политике Маргарита Цыганова.
В 2025 году на конкурс поступило свыше 500 заявок из 89 субъектов России. В финал прошли 244 объекта, но лишь 30 удостоились звания победителей по результатам народного голосования.
Конкурсные номинации отражают ключевые направления программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Они определялись в трех номинациях: «Точки притяжения» (туристические локации), «Пространства развития» (образовательные площадки) и «Места добрых дел» (волонтерские и социальные проекты).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что свыше 15 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Ангарске.