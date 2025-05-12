Треть россиян не планирует когда-либо регистрировать романтические отношения

Треть россиян, находящихся сейчас в романтических отношениях, не планируют вступать в брак. При этом подавляющее большинство семейных пар — 89% — не собираются заводить детей в ближайший год. Об этом говорят результаты исследования, в которых приняло участие более полутора тысяч граждан.