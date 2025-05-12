Треть россиян не планирует когда-либо регистрировать романтические отношения

Россияне не торопятся заключать браки.
Треть россиян, находящихся сейчас в романтических отношениях, не планируют вступать в брак. При этом подавляющее большинство семейных пар — 89% — не собираются заводить детей в ближайший год. Об этом говорят результаты исследования, в которых приняло участие более полутора тысяч граждан.
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«Эксперты зафиксировали, что 34% опрошенных, находящихся в романтических отношениях, не рассматривают возможность перехода к официальному браку. Кроме того, 89% людей, состоящих в браке или незарегистрированных отношениях, заявили, что не планируют заводить детей в течение ближайшего года», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на опрос социологической группы Russian Field.
По сведениям издания, на такое поведение граждан влияют не только экономические факторы и ощущение нестабильности, но и постепенная эволюция института брака. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. россиян. Среди них 52% состоят в браке, 15% — в незарегистрированных отношениях, а 33% респондентов назвали себя одинокими.
Как сообщало URA.RU ранее, порядка 9% россиян решили создать семьи в 2025 году из-за неограниченной программы по получению льготной семейной ипотеки. Так, программой планируют воспользоваться 57% респондентов.