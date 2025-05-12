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В России начали разработку стандарта национальной кухни: что планирует Минпромторг

Замглавы Минпромторга Чекушов: В РФ разработают стандарт о русской кухне.

Источник: Комсомольская правда

Национальная кухня — важная часть культуры любой страны. Минпромторг России видит потенциал в развитии соответствующего отечественного стандарта. Популяризацией русской кухни займется рабочая группа. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов, цитирует ТАСС.

По его мнению, общественное питание — важный сектор экономики страны. Роман Чекушов уточнил, что сейчас в России нет детального описания термина «русская кухня». Однако его стоит ввести на государственном уровне.

«Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт», — разъяснил Роман Чекушов.

Депутаты ГД, тем временем, продолжают борьбу с табачной зависимостью россиян. Они предложили ужесточить правила продажи никотиносодержащей продукции.