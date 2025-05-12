В Хабаровском крае сгоревшим междугородним автобусом заинтересовался СК

Следственный комитет начал проверку по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливают все обстоятельства: что стало причиной возгорания, была ли неисправность, и кто допустил выпуск автобуса на линию.