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В Хабаровском крае сгоревшим междугородним автобусом заинтересовался СК

Следователи проверяют факт оказания небезопасных услуг.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае 11 мая на автодороге «Лидога — Ванино» произошло возгорание междугороднего автобуса, следовавшего в Хабаровск, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».

По информации соцсетей, никто из пассажиров не пострадал, но сам факт вызвал тревогу.

Следственный комитет начал проверку по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливают все обстоятельства: что стало причиной возгорания, была ли неисправность, и кто допустил выпуск автобуса на линию.

Процессуальная проверка проводится Ванинским межрайонным следственным отделом. После её завершения примут решение — возбуждать уголовное дело или нет.