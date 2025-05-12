В Хабаровском крае сгоревшим междугородним автобусом заинтересовался СК

В Хабаровском крае 11 мая на автодороге «Лидога — Ванино» произошло возгорание междугороднего автобуса, следовавшего в Хабаровск, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
По информации соцсетей, никто из пассажиров не пострадал, но сам факт вызвал тревогу.
Следственный комитет начал проверку по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливают все обстоятельства: что стало причиной возгорания, была ли неисправность, и кто допустил выпуск автобуса на линию.
Процессуальная проверка проводится Ванинским межрайонным следственным отделом. После её завершения примут решение — возбуждать уголовное дело или нет.