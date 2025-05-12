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Врач предупредила о риске инфаркта из-за популярного препарата от «плохого» холестерина

Кардиолог Васильева: Популярный витамин из БАДов может увеличить риск инфаркта.

Источник: Комсомольская правда

Популярный витамин из БАДов может оказаться опасным для здоровья. Исследования показали, что ниацин (никотиновая кислота), который часто используется для снижения уровня «плохого» холестерина, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.

— Некоторое время назад ниацин действительно входил в клинические рекомендации по дислипидемиям (то есть в инструкции, как лечить пациентов с зашкаливающим уровнем «плохого» холестерина. — Прим. Ред.). Но проводятся исследования, и рекомендации меняются, — пояснила врач-кардиолог, ведущая телеграм-канала «Дневник доктора» Ирина Васильева в беседе с KP.RU.

Сегодня ниацин, или никотиновая кислота, уже не считается эффективным средством для снижения уровня холестерина, сообщила специалист. Более того, он признан опасным для людей с сердечными заболеваниями.

Для безопасного контроля уровня холестерина лучше использовать препараты из группы статинов, которые назначает врач после обследования. Также, как добавила доктор Васильева, рекламируемые свойства добавок с ниацином, такие как омоложение или улучшение работы мозга, не имеют научных доказательств.