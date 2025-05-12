Врач предупредила о риске инфаркта из-за популярного препарата от «плохого» холестерина

Популярный витамин из БАДов может оказаться опасным для здоровья. Исследования показали, что ниацин (никотиновая кислота), который часто используется для снижения уровня «плохого» холестерина, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.
— Некоторое время назад ниацин действительно входил в клинические рекомендации по дислипидемиям (то есть в инструкции, как лечить пациентов с зашкаливающим уровнем «плохого» холестерина. — Прим. Ред.). Но проводятся исследования, и рекомендации меняются, — пояснила врач-кардиолог, ведущая телеграм-канала «Дневник доктора» Ирина Васильева в беседе с KP.RU.
Сегодня ниацин, или никотиновая кислота, уже не считается эффективным средством для снижения уровня холестерина, сообщила специалист. Более того, он признан опасным для людей с сердечными заболеваниями.
Для безопасного контроля уровня холестерина лучше использовать препараты из группы статинов, которые назначает врач после обследования. Также, как добавила доктор Васильева, рекламируемые свойства добавок с ниацином, такие как омоложение или улучшение работы мозга, не имеют научных доказательств.