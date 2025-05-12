Врач предупредила о риске инфаркта из-за популярного препарата от «плохого» холестерина

— Некоторое время назад ниацин действительно входил в клинические рекомендации по дислипидемиям (то есть в инструкции, как лечить пациентов с зашкаливающим уровнем «плохого» холестерина. — Прим. Ред.). Но проводятся исследования, и рекомендации меняются, — пояснила врач-кардиолог, ведущая телеграм-канала «Дневник доктора» Ирина Васильева в беседе с KP.RU.