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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения «Бронзового солдата»

10 мая полиция Таллина обнаружила на монументе надписи, нанесенные белой краской.

Источник: Аргументы и факты

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет Российской Федерации, распорядился возбудить уголовное дело в связи с актом вандализма в отношении мемориала «Бронзовый солдат» в столице Эстонии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о надругательстве над памятником, установленным в честь советских солдат, погибших при освобождении Таллина от нацистской оккупации. Инцидент произошел вечером 10 мая — как ранее писала газета Postimees, на монумент были нанесены белые надписи. Полиция зафиксировала, что в акте вандализма участвовали двое неизвестных, личности которых пока не установлены. По данному факту в Эстонии начато расследование, а восстановлением внешнего облика памятника займется Эстонский военный музей.

Следственный комитет РФ, по поручению Бастрыкина, также приступит к расследованию, подключив к работе МИД России для установления всех обстоятельств произошедшего.

«Бронзовый солдат», установленный в 1947 году, является символом памяти о павших воинах и расположен у братской могилы, где в 1945 году были перезахоронены останки 13 советских солдат. В 2007 году эстонские власти приняли решение о переносе памятника с центральной площади Таллина на территорию Военного кладбища.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение о возбуждении уголовного дела в связи с актом вандализма, направленным против монумента советскому воину в Чехии.