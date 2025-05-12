Гидравлические испытания лишили владивостокцев горячей воды — список адресов

Адмирала Юмашева: 10, 10а, 11, 11 В, 12, 12а, 12 г, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16б, 16 г, 16д, 18, 18а, 18б, 2, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8 В, 8 г;