Гидравлические испытания лишили владивостокцев горячей воды — список адресов

Гидравлические испытания стартовали в понедельник, 12 мая, во Владивостоке. Более тысячи домов с утра остались без горячей воды. Массовые отключения затронули Ленинский и Первореченский районы края, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, без коммунальной услуги с 12 по 19 мая остались следующие адреса:
Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54 В, 56, 56а, 56 В, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;
Адмирала Юмашева: 10, 10а, 11, 11 В, 12, 12а, 12 г, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16б, 16 г, 16д, 18, 18а, 18б, 2, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8 В, 8 г;
Аксаковская: 1, 12, 3;
Аллилуева: 10, 12а, 2, 3, 5, 6, 8;
Алтайская: 3;
Амурская: 82, 84, 86, 88, 96;
Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50 В, 52, 54, 56, 58;
Бульварная: 15;
Военное шоссе: 1а, 24, 24 В, 27, 28, 31, 34, 36, 5, 5б, 5 В, 5 г;
Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;
Грибоедова: 46а;
Державина: 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 55, 57, 59, 59а;
Жигура: 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 2, 20, 22, 22у, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у, 6;
Жуковского: 10−15, 1−9;
Карьерная: 1, 11, 13, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 3а, 52, 52;
Котельникова: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 7, 8;
Красного Знамени: 100, 101, 102, 104, 107, 109, 110, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 160а, 162, 164, 59, 65, 65у, 66, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;
Круговая 2-я: 10, 12, 14;
Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;
Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52 г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83 В, 85, 85а;
Марченко: 15, 32, 6;
Мельниковская: 103;
Народный: 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 4у, 51, 53, 55, 57;
Некрасовская: 122, 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 49а, 50, 51 В, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а;
Некрасовский: 24;
Океанский: 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 123 В, 125, 131 В, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155, 165, 90, 94, 96, 98;
Острякова: 6;
Отлогая: 10;
Партизанский: 44, 52, 58;
Партизанский: 58/лит.2: 2`;
Партизанский: 58/лит.3: 3`: 4`;
Партизанский: 58 В, 62а;
Писаревская: 6/8;
Проходная 1-я: 110;
Проходная 4-я: 12, 16;
Руднева: 1, 17, 1а, 1б, 3;
Сабанеева: 11, 13, 14 В, 15, 15/1, 16, 16 В, 18, 19, 21, 22, 22у, 23, 24, 8;
Сельская: 10, 10а, 12, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9;
Снеговая: 123, 125, 13, 18/п, 30, 41, 42а, 74, 79;
Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;
Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 40а, 41, 41 В, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;
Флотский: 37/39;
Фонвизина: 2;
Шилкинская: 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 9.
Ранее выяснилось, что гидравлические испытания во Владивостоке пройдут в четыре этапа:
- С 12 по 19 мая — без горячей воды останется часть потребителей Первореченского и Ленинского районов, запитанных от ТЭЦ «Восточная»;
- С 12 по 26 мая — энергетики проверят на прочность Голдобинскую и Фадеевскую теплотрассы. Отключения затронут жителей Первомайского и Ленинского районов, получающих тепло от ВТЭЦ-2;
- С 2 по 9 июня — временно отключат ГВС в Советском районе и части Первореченского. Источник теплоснабжения — объединённая котельная «Северная» и «Вторая речка»;
- С 2 по 11 июля — испытания пройдут во Фрунзенском, части Ленинского и Первореченского районов, обслуживаемых Владивостокской ТЭЦ-1.