В РФ сделали прогноз по росту зарплат: какие изменения ожидают россиян в 2025—2026 годах

Темпы роста получек уменьшатся в сравнении с 2023—2024 годами, уточнил специалист. Тогда дефицит кадров был куда выше, чем в настоящее время. Сейчас Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат в реальном выражении на 5,7%. Так получки увеличатся в 2026 году.