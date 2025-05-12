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В РФ сделали прогноз по росту зарплат: какие изменения ожидают россиян в 2025—2026 годах

Экономист Ляшок предупредил о замедлении темпа роста зарплат в России.

Источник: Комсомольская правда

В 2025—2026 годах темпы роста зарплат в России пойдут на понижение. Это связано с уменьшением кадрового дефицита в стране. Такое предположение высказал в беседе с РИА Новости ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Темпы роста получек уменьшатся в сравнении с 2023—2024 годами, уточнил специалист. Тогда дефицит кадров был куда выше, чем в настоящее время. Сейчас Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат в реальном выражении на 5,7%. Так получки увеличатся в 2026 году.

«Основным фактором гонки заработных плат в последние годы был растущий дефицит кадров, однако, похоже, что он уже достиг пика и начал постепенно ослабевать», — подчеркнул экономист.

В Соцфонде, между тем, назвали средний размер социальной пенсии в РФ. На данный момент, пожилые граждане получают порядка 13,5 тысячи рублей.