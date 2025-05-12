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Врач дал советы, которые помогут школьнику пережить ЕГЭ без нервного срыва

Врач Павлова: В период экзаменов выпускникам стоит пить магний.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач общей практики Елена Павлова в разговоре с NEWS.ru раскрыла, как родители могут поддержать выпускников в период экзаменов. Специалист рекомендует заранее позаботиться о нервной системе школьника.

— Начните подготовку организма ребенка до экзаменов, чтобы минимизировать стресс. Совместные действия важны — дети берут пример с родителей. Если взрослые тревожатся, то и ребенок будет нервничать. Лучше вместе с врачом скорректировать рацион, чтобы обеспечить долгую энергию. Быстрые углеводы (сладости, мучное, фрукты) дают кратковременный эффект, после чего наступает упадок сил, что усиливает стресс. Вместо этого стоит включить в питание белки и полезные жиры. Дополнительно поддержать нервную систему помогут магний, витамины группы В и фосфолипиды — они снижают тревожность и повышают концентрацию, — пояснила Павлова.

Врач также советует заранее обсудить с ребенком возможные результаты экзаменов. С ее слов, эти меры требуют времени, поэтому начинать стоит заранее. Кроме того, важно проговорить с подростком, как действовать в случае неудачи. Заранее определить план на разные сценарии — и успешный, и не очень.

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