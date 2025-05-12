Врач дал советы, которые помогут школьнику пережить ЕГЭ без нервного срыва

— Начните подготовку организма ребенка до экзаменов, чтобы минимизировать стресс. Совместные действия важны — дети берут пример с родителей. Если взрослые тревожатся, то и ребенок будет нервничать. Лучше вместе с врачом скорректировать рацион, чтобы обеспечить долгую энергию. Быстрые углеводы (сладости, мучное, фрукты) дают кратковременный эффект, после чего наступает упадок сил, что усиливает стресс. Вместо этого стоит включить в питание белки и полезные жиры. Дополнительно поддержать нервную систему помогут магний, витамины группы В и фосфолипиды — они снижают тревожность и повышают концентрацию, — пояснила Павлова.