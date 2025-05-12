Кому в Хабаровском крае предлагают зарплату от 200 тысяч до 800 тысяч рублей

Аналитики hh.ru (18+) — российской платформы онлайн-рекрутинга — проанализировали вакансии, открытые в Хабаровском крае, и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату в мае, сообщает ИА AmurMedia.
За май 2025 года в Хабаровском крае было открыто более 1,3 тысячи вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, медианная предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам апреля 80 тысяч рублей.
Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают машинистам (16% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), водителям (12%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами (6%), прорабам и мастерам СМР (4%).
Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (14%), «Добывающая отрасль» (12%), «Металлургия, металлообработка», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (по 4%) и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (3%).
Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Хабаровском крае, май 2025
- Менеджер по продажам, от 400 000 до 800 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
- Главный маркшейдер, от 350 000 ₽ за месяц, на руки;
- Стоматолог хирург-имплантолог, от 300 000 до 800 000 ₽ за месяц, на руки;
- Менеджер по работе с партнерами, от 300 000 до 600 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
- Программист 1С, от 300 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
- Руководитель направления по развитию премиального сегмента, от 285 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
- Начальник отдела капитального строительства (морской порт), от 280 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
- Senior Backend Developer, от 250 000 ₽ за месяц, на руки;
- Начальник производственно-технического отдела, от 250 000 ₽ за месяц, на руки;
- Главный специалист по выездному взысканию, до 200 000 ₽ за месяц, на руки.