Врач Милушкина дала рекомендации по выбору витаминов в России

Специалист также напомнила, что если лекарство назначено врачом, это говорит о его качестве и способности обеспечить потребности организма, в том числе и помочь в лечении. Она подчеркнула важность следования профессиональным рекомендациям и доверия к системе контроля качества лекарственных средств в России.