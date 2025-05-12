Россиянам напомнили о переносе выходного дня: когда нас ждут новые длинные выходные

С понедельника, 12 мая, россияне вновь начнут работать в соответствии с графиком. До этого граждане страны отдыхали два раза по четыре дня. Следующие длинные выходные наступят в середине июня, напоминает KP.RU.
Лето, как правило, богато на праздники. Первые выходные ждут россиян с 12 июня. Красный день календаря приурочен к празднованию Дня России. Помимо прочего, жители отдохнут за Международный женский день. Дополнительный выходной перенесли с 8 марта на 13 июня.
Так, уже вторая неделя лета будет сокращенной. Граждане РФ, работающие пятидневку, отдохнут с 12 по 15 июня. Предпраздничный день, 11 июня, будет укороченным.
Напомним, в Госдуме также предложили установить «семейные часы». Депутаты планируют сократить один из рабочих дней на неделе на два часа. Инициатива относится к женщинам с детьми и отцам-одиночкам.