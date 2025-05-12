Хабаровск вновь примет этап Russian Judo Tour

В Хабаровске 24 и 25 мая в третий раз пройдут Fonbet международные соревнования по дзюдо памяти Василия Сергеевича Ощепкова — этап серии профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» (16+). Этот статус турнир памяти родоначальника отечественного дзюдо носит благодаря соглашению между правительством края и Федерацией дзюдо России. Состязания посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и отвечают задачам президентской госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», сообщает ИА AmurMedia.
В «Платинум Арене» встретятся лучшие дзюдоисты России, а также представители Армении, Анголы, Венесуэлы, Китая, Никарагуа, Молдавии, Казахстана, Таджикистана, Италии, Румынии и других стран. Ожидается, что за медали в 14 весовых категориях будут соперничать более 150 дзюдоистов, а размер призового фонда составит 7,3 млн рублей.
— В 2024 году турнир уже доказал свой высочайший уровень, за медали и призовой фонд боролись 200 спортсменов из 27 регионов России и 14 стран мира. В это раз также на несколько дней Хабаровск станет центром мирового дзюдо. Приглашаем всех на масштабные состязания, посвященные памяти Василия Сергеевича Ощепкова — легендарного основоположника российского дзюдо, чье наследие продолжает вдохновлять целые поколения спортсменов, — сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края.
Посмотреть поединки сильнейших дзюдоистов России можно бесплатно. Торжественное открытие турнира 24 мая в 16:30. Начало соревнований в оба дня в 10:00.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, первый русский мастер, один из основоположников дзюдо в России Василий Ощепков служил в штабе Приамурского военного округа в Хабаровске, затем в 1914 году во Владивостоке открыл первую в стране секцию. Секреты мастерства этого единоборства он постигал в Японии. В начале ХХ века прославленный дзюдоист создал свою школу на Дальнем Востоке России. В память о Василии Ощепкове с 2014 года в столице региона проводились Всероссийские соревнования, которые с 2023 года стали частью серии профессионального тура Russian Judo Tour.