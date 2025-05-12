Хабаровск вновь примет этап Russian Judo Tour

Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, первый русский мастер, один из основоположников дзюдо в России Василий Ощепков служил в штабе Приамурского военного округа в Хабаровске, затем в 1914 году во Владивостоке открыл первую в стране секцию. Секреты мастерства этого единоборства он постигал в Японии. В начале ХХ века прославленный дзюдоист создал свою школу на Дальнем Востоке России. В память о Василии Ощепкове с 2014 года в столице региона проводились Всероссийские соревнования, которые с 2023 года стали частью серии профессионального тура Russian Judo Tour.