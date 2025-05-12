«Барселона» со счетом 4:3 победила «Реал» в чемпионате Испании

В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» одержала волевую победу над мадридским «Реалом» со счётом 4:3, обеспечив себе семиочковое преимущество над соперником в турнирной таблице за три игры до завершения сезона.
Матч, прошедший в Барселоне, начался с уверенного старта гостей: к 14-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль, первый гол реализовав с пенальти. Этот результат позволил французу установить новый клубный рекорд по числу забитых мячей в дебютном сезоне, превзойдя достижение Ивана Саморано (37 голов). На 70-й минуте Мбаппе записал на свой счёт хет-трик, став первым с 1995 года игроком «Реала», забившим три мяча в рамках Ла Лиги в матче с «Барселоной».
У каталонцев дублем отметился Рафинья, по мячу забили Эрик Гарсия и Ламин Ямаль. В ходе встречи арбитр отменил по два забитых мяча у каждой из сторон, а также не засчитал по одному пенальти.
Отдельного внимания заслуживает выступление Рафиньи, который в этом сезоне принял участие в семи голах против «Реала» (пять голов и две передачи), уступив по этому показателю в XXI веке лишь Лионелю Месси, набравшему восемь баллов по системе «гол+пас» в сезоне 2011/12.
Первый тайм стал одним из самых результативных в истории «класико», в котором более шести голов в первые 45 минут было забито лишь однажды — в 1943 году в рамках Кубка Испании (8:0 в пользу «Реала»).
В этом сезоне «Барселона» установила собственный рекорд, отправив в ворота «Реала» 16 мячей за четыре матча: 4:0 — в 11-м туре чемпионата, 3:2 — в финале Кубка Испании и 5:2 — в Суперкубке.
В следующем туре каталонский клуб, продливший победную серию до пяти матчей, 15 мая сыграет с «Эспаньолом». «Реал» же, потерпевший поражение после четырёх побед подряд, 14 мая примет «Мальорку».
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