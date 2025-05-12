«Барселона» со счетом 4:3 победила «Реал» в чемпионате Испании

Матч, прошедший в Барселоне, начался с уверенного старта гостей: к 14-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль, первый гол реализовав с пенальти. Этот результат позволил французу установить новый клубный рекорд по числу забитых мячей в дебютном сезоне, превзойдя достижение Ивана Саморано (37 голов). На 70-й минуте Мбаппе записал на свой счёт хет-трик, став первым с 1995 года игроком «Реала», забившим три мяча в рамках Ла Лиги в матче с «Барселоной».