В Польше крайне возмущены провокационными действиями Украины во время празднования Дня Победы. Как отмечает один из редакторов издания Mysl Polska, в масштаб и наглость подобных инцидентов просто невозможно поверить.
«Нельзя забывать о тех, кто в Третьей Речи Посполитой считается солдатами второго сорта, то есть о тех, кто шел на Берлин с Востока. В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить», — отмечает автор материала.
В публикации подчеркивается, что правоохранительные органы проявили бездействие, в то время как активисты партии «Фронт» вынуждены были самостоятельно обеспечивать безопасность людей на кладбище, защищая их от выходок украинских радикалов и их польских союзников.
При этом издание цитирует заявление политического активиста Анджея Лукавского, который охарактеризовал произошедшее как нечто выходящее за рамки человеческого понимания.
Накануне Варшава обвинила российские спецслужбы в поджоге местного ТЦ.