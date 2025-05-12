Жару и дожди обещают в Алматы на этой неделе

12 мая в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
13 мая будет солнечно. Температура составит около плюс 22 градусов. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная — плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 3,1 м/с.
14 мая тоже прогнозируют солнечную погоду. Средняя температура — плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ночью опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
15 мая в Алматы осадков не будет. Температура в среднем — плюс 25 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 31 градуса, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,1 м/с.
16 мая ожидается ясная погода без осадков. Среднесуточная температура — плюс 25 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса, а ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
17 мая будет солнечно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, минимальная — плюс 21 градус. Прогнозируемая скорость ветра — 3,5 м/с.
18 мая, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.