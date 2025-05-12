В РФ значительно возросли штрафы за использование самокатов несовершеннолетними

Он отметил, что взятые в аренду через популярные сервисы электросамокаты нередко используются несовершеннолетними, что приводит к повышенной аварийности. При этом предусмотренная законодательством административная ответственность за нарушение установленных правил дорожного движения в виде штрафа в размере до полутора тысяч рублей является недостаточной.