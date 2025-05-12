В Свердловском округе Иркутска горячую воду отключат с 12 по 13 мая

С 10:00 12 мая до 17:00 13 мая в Свердловском округе Иркутска пройдут плановые испытания. По информации оператора тепловых сетей города, в течение этого периода температура воды в системах отопления будет временно повышена до 75 градусов для выявления возможных дефектов. Данная процедура не повлечет увеличения стоимости коммунальных услуг.