В Свердловском округе Иркутска горячую воду отключат с 12 по 13 мая

С 10:00 12 мая до 17:00 13 мая в Свердловском округе Иркутска пройдут плановые испытания. По информации оператора тепловых сетей города, в течение этого периода температура воды в системах отопления будет временно повышена до 75 градусов для выявления возможных дефектов. Данная процедура не повлечет увеличения стоимости коммунальных услуг.
— На период испытаний запланировано отключение систем отопления и горячего водоснабжения в детских образовательных учреждениях, школах, медицинских организациях, а также в жилых домах с неавтоматизированными системами ГВС. В жилых помещениях возможно незначительное повышение температуры воздуха продолжительностью 5−6 часов, — сказано в сообщении оператора.
Как стало известно КП-Иркутск, для обеспечения безопасности и оперативного реагирования будет организовано круглосуточное дежурство 80 специалистов, задействованы оперативно-ремонтные бригады и специальная техника, включая водооткачивающие установки, экскаваторы, автокраны и автотранспорт.
Отметим, в прошлом году в Ленинском округе благодаря таким испытаниям было выявлено и устранено три дефекта теплосетей. Это позволяет обеспечить надежную работу системы теплоснабжения в предстоящую зиму.
Точные адреса, где пройдет отключение, представлены в фотокарточках.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в мае горячую воду отключат в Ленинском и Октябрьском районе.